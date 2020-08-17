"Других выборов не будет": Лукашенко на вертолете прилетел на завод, куда идут колонны протестующих (фото, видео)

Александр Лукашенко в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 17 августа, прилетел на вертолете на "Минский завод колесных тягачей", где высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.

Об этом сообщает государственное информационное агенство БЕЛТА.

Несмотря на забастовку рабочих, руководство предприятий заявило, что рабочий процесс продолжается.

Александр Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях и заявил, что "200 человек погоду не делают", и работать никого не заставляют.

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек – ред.) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - заявил Лукашенко.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов, - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - заявил Лукашенко.

В ходе общения с бастующими он спросил у них, хотят ли они справедливых выборов, на что получил положительный ответ.

"Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - добавил он

В тоже время оппозиционные ресурсы заявляют, что к к предприятиям стягиваются работники других заводов, в том числе "Минского тракторного завода" и "Минского элетротехнического завода". И колонна в 10 тысяч человек направляется к Лукашенко. Люди скандируют "Уходи" и "Жыве Беларусь".

Как сообщалось, в Беларуси продолжаются протесты. 17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Кроме того, на забастовки выходят рабочие крупнейших предприятий. За время протестов были задержаны тысячи митингующих. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказанием.

Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти, а также заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".