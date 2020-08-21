Тихановская сообщила, когда вернется в Беларусь: видео

Тихановская вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь. По ее словам, это произойдет, когда она будет чувствовать себя там в безопасности.

Об этом она заявила на пресс-конференции.

Она сказала, что любит свою родину и хочет туда вернуться.

"Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - сказала она.

Ранее ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сказала, что Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь в ближайшее время. По ее словам, она не собиралась уезжать из Минска.

Как сообщалось, в Беларуси после президентских выборов начались массовые протесты. По итогам ЦИК победу одержал Александр Лукашенко (80,1%), его главный оппонент Светлана Тихоновская набрала 10,1%. Люди вышли на улицы с требованием провести новые выборы.

По всей стране начались массовые забастовки, рабочие крупных предприятий, врачи и деятели искусств выдвинули ряд требований к Лукашенко.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к евросоюсу с просьбой не признавать выборы.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года, он заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. А также, что смена власти разрушит экономику страны.