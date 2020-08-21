В Кремле заявили о готовности помочь Беларуси в урегулировании конфликта

У Путина заявили, что Россия готова предоставить помощь, если этого попросит Беларусь.

Российская Федерация готова оказать помощь в урегулировании конфликта в Беларуси. Такая помощь может быть оказана, если руководство Беларуси сделает соответствующий запрос.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так Песков ответил на вопрос о том, готова ли Россия предоставить услуги посредника между властью Беларуси и оппозицией.

"Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии", - сказал Песков.

Также он добавил, что Россия не будет давать оценку открытию уголовного дела властями Беларуси против Координационного совета оппозиции.

"Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные дела в Белоруссии. Это абсолютно суверенное дело Белоруссии", - добавил Песков.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.