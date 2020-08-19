Помощь Беларуси от РФ: В Кремле рассказали, будут ли отправлять военных

В Кремле не видят нужды в оказании военной поддержки Беларуси в рамках ОДКБ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина - Дмитрий Песков.

"Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о военной помощи Беларуси в случае внешней угрозы или она предполагается в случае "революции", Песков сказал: "Я уже ответил на ваш вопрос".

Военная техника РФ в близи Беларуси

На просьбу прокомментировать информацию в СМИ о том, что к границе с Беларуси направляются колонны российской военной техники, Песков заявил, что "военная техника, она находится на всей территории РФ, поэтому здесь нечего комментировать".

По его словам, в вопросе оказания помощи в рамках ОДКБ "гипотетические такие рассуждения абсолютно неприемлемы, невозможны".

"Еще раз повторяю: белорусы, исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне", - подчеркнул Песков.

Он заявил, что Кремль относится к событиям в Беларуси как к внутреннему делу этой страны, и главное, чтобы в ситуацию в Беларуси не было вмешательства извне.

"Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым", - сказал Песков и добавил, что Беларусь – "это наше союзное государство и братская нам страна".

"И белорусский народ - братский нам народ", - заявил он в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают происходящее в этой стране.

"Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог", - отметил Песков.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.