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Лукашенко о ситуации в стране: Все идет по плану цветных революций

Лукашенко о ситуации в стране: Все идет по плану цветных революций
12:40 Сегодня Телеграф
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сложившуюся ситуацию в республике.

Против Беларуси применяют традиционный сценарий цветных революций, но ситуация особенная тем, что в игру вступили внешние силы.

Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения военного полигона под Гродно, передает госагентство БелТА.

"Все понятно. Как и предполагалось, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри и таким образом свергают действующую власть", - рассказал он.

Он добавил, что внешний фактор был применен после того, как революционерам не удалось свергнуть власть, которая дает отпор.

Главная соперница Лукашенко не будет повторно бороться за президентское кресло

Президент также обратился к министру обороны и командующему Западным оперативным командованием. Он ждет от них оперативной и жесткой реакции на происходящее, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".

"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул Лукашенко.

Вчера, 21 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко на всю страну заявил, что "ситуация в Беларуси политизирована, но ее не стоит рассматривать как катастрофическую". Он добавил, что решит проблему "в ближайшие дни".

В МИД Беларуси отреагировали на санкции Евросоюза

Какая ситуация сложилась в Беларуси:

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси. 

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

19 августа саммит ЕС договорился о санкциях в отношении Беларуси, а также объявил, что не признает результаты выборов президента этой страны.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года, он заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. А также, что смена власти разрушит экономику страны.

Российская Федерация готова оказать помощь в урегулировании конфликта в Беларуси. Такая помощь может быть оказана, если руководство Беларуси сделает соответствующий запрос.

Больше новостей по теме можно узнать перейдя по тегу "Беларусь".

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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