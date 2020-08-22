Лукашенко о ситуации в стране: Все идет по плану цветных революций

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сложившуюся ситуацию в республике.

Против Беларуси применяют традиционный сценарий цветных революций, но ситуация особенная тем, что в игру вступили внешние силы.

Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения военного полигона под Гродно, передает госагентство БелТА.

"Все понятно. Как и предполагалось, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри и таким образом свергают действующую власть", - рассказал он.

Он добавил, что внешний фактор был применен после того, как революционерам не удалось свергнуть власть, которая дает отпор.

Президент также обратился к министру обороны и командующему Западным оперативным командованием. Он ждет от них оперативной и жесткой реакции на происходящее, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".

"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул Лукашенко.

Вчера, 21 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко на всю страну заявил, что "ситуация в Беларуси политизирована, но ее не стоит рассматривать как катастрофическую". Он добавил, что решит проблему "в ближайшие дни".

Какая ситуация сложилась в Беларуси:

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

19 августа саммит ЕС договорился о санкциях в отношении Беларуси, а также объявил, что не признает результаты выборов президента этой страны.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года, он заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. А также, что смена власти разрушит экономику страны.

Российская Федерация готова оказать помощь в урегулировании конфликта в Беларуси. Такая помощь может быть оказана, если руководство Беларуси сделает соответствующий запрос.

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