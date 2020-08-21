В МИД Беларуси отреагировали на санкции Евросоюза

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в пятницу, 21 августа, обратился с заявлением к главам МИД стран ЕС.

МИД Беларуси призвал Европейский союз помочь белорусскому государству выйти из кризиса без политических рычагов влияния. Он считает необходимым вместо санкций дать возможность Беларуси пройти этапы "взросления".

Об этом говорится в заявлении Макея к главам МИД стран Евросоюза.

По его словам, введение санкций со стороны ЕС в Беларуси рассматривают как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Беларуси.

"У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов", - говорится в заявлении главы МИД Беларуси.

Он добавил, что санкции не могут остаться без противодействия со стороны Беларуси, однако добавил, что верит в возможность межгосударственных отношений между странами.

"Это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций", - написал Макей.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

19 августа саммит ЕС договорился о санкциях в отношении Беларуси, а также объявил, что не признает результаты выборов президента этой страны.