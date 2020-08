The Guardian Weekly посвятил свой выпуск белорусским женщинам (Фото)

Новый выпуск The Guardian Weekly вышел с двумя обложками, одна из которых посвящена женщинам в Беларуси, которые участвую в протестных митингах.

На обложке изображена женщина с белым цветком в руках, а внутри выпуска можно найти материал с заголовком "Armed with flowers, women lead a growing coalition of discontent" ("Вооруженные цветами женщины возглавляют растущую коалицию недовольных").

Издание дает быстрый экскурс по всему произошедшему в Беларуси с 9 августа.

Two different covers this week. First up, the women taking on "Europe's last dictator" in Belarus

Illustration: Carolina Grandinetti

Animation: @_simon_roberts

Read more:https://t.co/htMvyhGe4a

For home delivery:https://t.co/XkfL9b5v2s pic.twitter.com/ewgGQ0LaOK

— Guardian Weekly (@guardianweekly) August 20, 2020