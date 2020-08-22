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The Guardian Weekly посвятил свой выпуск белорусским женщинам (Фото)

The Guardian Weekly посвятил свой выпуск белорусским женщинам (Фото)
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В пятницу, 21 августа, новый номер международной и австралийской версий журнала The Guardian Weekly вышел с обложкой - посвящением женщинам Беларуси, участвующим в массовых протестах и выступающим против президентства Лукашенко.

Новый выпуск The Guardian Weekly вышел с двумя обложками, одна из которых посвящена женщинам в Беларуси, которые участвую в протестных митингах.

На обложке изображена женщина с белым цветком в руках, а внутри выпуска можно найти материал с заголовком "Armed with flowers, women lead a growing coalition of discontent" ("Вооруженные цветами женщины возглавляют растущую коалицию недовольных").

Издание дает быстрый экскурс по всему произошедшему в Беларуси с 9 августа.

На североамериканской обложке The Guardian Weekly оказалась сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис, выдвинутая кандидатом в президенты США Джо Байденом на пост вице-президента.

The Guardian Weekly

Лукашенко о протестах в стране: Это моя проблема, которую я должен решать

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси. 

Как сообщалось ранее, главная соперница Лукашенко, Светлана Тихановская заявила, что не будет повторно бороться за президентское кресло.

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Беларусь, Женщины, The Guardian Weekly.

Автор:

Телеграф
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