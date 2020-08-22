The Guardian Weekly посвятил свой выпуск белорусским женщинам (Фото)

В пятницу, 21 августа, новый номер международной и австралийской версий журнала The Guardian Weekly вышел с обложкой - посвящением женщинам Беларуси, участвующим в массовых протестах и выступающим против президентства Лукашенко.

Новый выпуск The Guardian Weekly вышел с двумя обложками, одна из которых посвящена женщинам в Беларуси, которые участвую в протестных митингах.

На обложке изображена женщина с белым цветком в руках, а внутри выпуска можно найти материал с заголовком "Armed with flowers, women lead a growing coalition of discontent" ("Вооруженные цветами женщины возглавляют растущую коалицию недовольных").

Издание дает быстрый экскурс по всему произошедшему в Беларуси с 9 августа.

Two different covers this week. First up, the women taking on "Europe's last dictator" in Belarus Illustration: Carolina Grandinetti

Animation: @_simon_roberts Read more:https://t.co/htMvyhGe4a For home delivery:https://t.co/XkfL9b5v2s pic.twitter.com/ewgGQ0LaOK — Guardian Weekly (@guardianweekly) August 20, 2020

На североамериканской обложке The Guardian Weekly оказалась сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис, выдвинутая кандидатом в президенты США Джо Байденом на пост вице-президента.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Как сообщалось ранее, главная соперница Лукашенко, Светлана Тихановская заявила, что не будет повторно бороться за президентское кресло.