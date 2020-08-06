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Повышение "минималки": в Раде зарегистрирован законопроект Зеленского

Повышение "минималки": в Раде зарегистрирован законопроект Зеленского
18:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об увеличении минимальной зарплаты.

Глава украинского государства Владимир Зеленский инициировал законопроект №3963, предусматривающий внесение изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом сообщается в карточке законопроекта, размещенную на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что рассмотрение проекта закона было определено как неотложное. Текста законопроекта на сайте парламента пока что нет.

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По состоянию на сегодняшний день минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривен. Такой уровень "минималки" был установлен с 1 января.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив на брифинге в четверг рассказала, что Зеленский собирается внести в ВР законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен.

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Все по теме:

Верховная Рада, Владимир Зеленский, Минималка, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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