Повышение "минималки": в Раде зарегистрирован законопроект Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об увеличении минимальной зарплаты.

Глава украинского государства Владимир Зеленский инициировал законопроект №3963, предусматривающий внесение изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом сообщается в карточке законопроекта, размещенную на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что рассмотрение проекта закона было определено как неотложное. Текста законопроекта на сайте парламента пока что нет.

По состоянию на сегодняшний день минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривен. Такой уровень "минималки" был установлен с 1 января.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив на брифинге в четверг рассказала, что Зеленский собирается внести в ВР законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен.