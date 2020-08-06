Зеленский хочет предложить Раде повысить "минималку"

В Офисе президента рассказали, что Владимир Зеленский внесет в Раду законопроект о повышении "минималки".

Президент Владимир Зеленский в четверг внесет в ВР законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривень.

Об этом рассказала заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив на брифинге в четверг.

"Сегодня Президент внесет в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено уже с 1 сентября повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины. Соответствующие изменения в бюджет предложено будет рассмотреть Верховной Раде в ближайшее время, чтобы уже с 1 сентября минимальная заработная плата составляла 5 тысяч гривень", - сказала Ковалив.

По ее словам, согласно предложенным изменениям в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, прежде всего, экономия на обслуживании государственного долга.

Ковалив отметила, что рассмотрение данного законопроекта должно состояться до конца августа на внеочередной сессии парламента.

Она также напомнила, что на прошлой неделе правительство одобрило макроэкономический прогноз на следующий год, которым также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной заработной платы.

"Это повышение до 6 тысяч гривень и 6,5 тысячи гривень в 2021 году. И, соответственно, на этой базе будет формироваться бюджет на 2021 год", - сказала заместитель руководителя ОП.