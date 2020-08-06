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Минэкономики прогнозирует падение ВВП на 11%

Минэкономики прогнозирует падение ВВП на 11%
18:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Валовой внутренний продукт Украины в январе-июне 2020 года сократился на 6,5%.

Во втором квартале текущего года падение экономики ожидается на уровне 11%.

Об этом гласят данные обзора Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства экономики Украины.

Отмечается, что по итогам этого полугодия (январь-июль) сокращение объемов ВВП было оценено на уровне 6,5%. За период январь-май падение было на уровне 5,9%. Таким образом за месяц оно сократилось на 0,6%.

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Также в Минэкономики рассказали, что ожидаемое падение ВВВ во втором квартале 2020 года ниже, чем планировалось. Ранее в Минфине ожидали падение Валового внутреннего продукта за апрель-июнь этого года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го на 14%.

Как известно, согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, до конца 2020 года ожидается падение ВВП на 4,8%, однако с 2021 будет рост на 4,6%.

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Напомним, за январь-июнь текущего года объем реализации промышленной продукции в Украине уменьшился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 1,13 трлн грн.

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Украина, Экономика, ВВП, Минэкономики.

Автор:

Телеграф
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