Минэкономики прогнозирует падение ВВП на 11%

Валовой внутренний продукт Украины в январе-июне 2020 года сократился на 6,5%.

Во втором квартале текущего года падение экономики ожидается на уровне 11%.

Об этом гласят данные обзора Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства экономики Украины.

Отмечается, что по итогам этого полугодия (январь-июль) сокращение объемов ВВП было оценено на уровне 6,5%. За период январь-май падение было на уровне 5,9%. Таким образом за месяц оно сократилось на 0,6%.

Также в Минэкономики рассказали, что ожидаемое падение ВВВ во втором квартале 2020 года ниже, чем планировалось. Ранее в Минфине ожидали падение Валового внутреннего продукта за апрель-июнь этого года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го на 14%.

Как известно, согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, до конца 2020 года ожидается падение ВВП на 4,8%, однако с 2021 будет рост на 4,6%.

Напомним, за январь-июнь текущего года объем реализации промышленной продукции в Украине уменьшился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 1,13 трлн грн.