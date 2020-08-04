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Госстат: объемы реализации промпродукции уменьшились на 11%

Госстат: объемы реализации промпродукции уменьшились на 11%
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
За январь-июнь текущего года объем реализации промышленной продукции в Украине уменьшился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 1,13 трлн грн. Об этом сообщили в Госстатистики.

За I полугодие 2020 г. отечественная промышленная продукция была реализована на 1,13 трлн грн, что на 11,3% меньше, чем за январь-июнь 2019 года. Из этого объема за пределами страны было реализовано промышленной продукции на 329, 48 млрд грн. 

Продукция добывающей промышленности и разработки карьеров за 6 месяцев 2020 года была реализована на 158, 55 млрд грн (на 25,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.), из которых за пределами страны - на 52,52 млрд грн. В том числе добытый каменный и бурый уголь был реализован на 28.22 млрд грн (на 35,6% меньше); сырая нефть и природный газ - на 37,4 млрд грн (на 44,8% меньше); металлические руды - на 62,94 млрд грн (на 9,7% меньше).

Продукция перерабатывающей промышленности за указанный период была реализована на 724 ,14 млрд грн (на 10,0% меньше, чем за январь-июнь 2019 г.), из которых за пределами страны - на 275, 86 млрд грн. В том числе производимые пищевые продукты, напитки и табачные изделия были реализованы на 268, 35 млрд грн (на 2,1% больше); продукция металлургического производства, готовые металлические изделия - на 170,10 млрд грн (на 21,9% меньше); продукция машиностроения - на 74,19 млрд грн (на 15,9% меньше).

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Также за 6 месяцев 2020 года было произведено, передано и распределено электроэнергии на 173, 89 млрд грн (на 6,0% больше по сравнению с январем-июнем 2019 г.), произведено и распределено газа - на 32,88 млрд грн (на 29 8% меньше).

Как сообщалось, по данным Госстата, за 2019 года объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 1,1% по сравнению с 2018 годом, до 2,48 трлн грн. Из этого объема за пределами страны было реализовано промышленной продукции на 650, 4 млрд грн. Продукция добывающей промышленности и разработки карьеров за прошлый год была реализована на 395, 06 млрд грн (на 3,7% больше, чем за 2018 г.), перерабатывающая промышленность - на 1,60 трлн грн (на 2,4% меньше) , произведено, передано и распределено электроэнергии на 331, 36 млрд грн (на 0,7% больше), газа - на 73,02 млрд грн (на 12,5% меньше).

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Украина, Промышленность, Госстат.

Автор:

Телеграф
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