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Нафтогаз: цены на газ останутся низкими даже в отопительный сезон

Нафтогаз: цены на газ останутся низкими даже в отопительный сезон
19:48 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Имеющиеся запасы газа в подземных хранилищах Украины позволят сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона. Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".

В компании напомнили, что традиционно зимой спрос на газ растет, в результате чего тарифы на "голубое топливо" идут вверх пропорционально росту потребления, а летом, когда спрос минимальный, цены снова откатываются назад. Однако в этом году данный сценарий Украине не грозит из-за рекордных 22 млрд кубических метров газа, накопленных в подземных хранилищах. До октября этот объем может достичь 26 млрд кубометров. Этих запасов должно хватить, чтобы сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона. 

В НАК также объяснили, какие изменения несет открытие с 1 августа свободного рынка газа для населения.

"Это означает, что отныне украинцы сами могут свободно менять газового поставщика. Долгие годы цены на газ в Украине регулировал Кабинет Министров через НАК Нафтогаз Украины. Компания была обязана продавать газ посредникам-монополистам, которые уже с наценкой перепродавали его украинцам... Теперь Нафтогаз Украины может напрямую продавать газ населению, как и другие поставщики, а украинцы без помех выбирать и менять поставщика", - отметили в НАК.

В компании также подчеркнули, что с 1 августа цены на газ для населения, как и с 2015 года для промышленности, определяет рынок.

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"До 1 августа Нафтогаз, в рамках возложенных на него обязанностей Кабмином, должен был продавать газ сбыту на потребности населения. Последние выступали гарантом бесперебойных поставок газа домохозяйствам в каждой области Украины. Но эта обязанность была отменена. Отныне, если потребитель через форс-мажор останется без поставщика (например, он станет банкротом), его заменит поставщик последней надежды (ППН). И у потребителя будет до 60 календарных дней, чтобы найти себе нового поставщика", - разъяснили в Нафтогазе.

Чтобы отказаться от действующего поставщика газа, с 1 июля потребитель должен подать будущему трейдеру заявление на присоединение, паспорт, идентификационный налоговый номер, последнюю платежку за газ и свидетельство о праве собственности на жилье или доверенность. Все остальное сделает новый поставщик и переход произойдет автоматически.

"В перспективе активная конкуренция на рынке откроет для населения множество возможностей, которых оно было лишено еще при старой модели газового рынка. Домохозяйства, например, смогут выбирать для себя поставщиков с удобным сервисом, выгодными предложениями и участвовать в акциях наподобие тех, которые делают провайдеры интернет-услуг и мобильные операторы", - добавили в компании. 

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Украина, Нафтогаз, Отопление.

Автор:

Телеграф
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