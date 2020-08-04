В Набсовете назначили главу правления Укрнафты: детали

Набсовет "Укрнафты" назначил председателем правления компании Олега Геза. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"ПАО "Укрнафта" сообщает о назначении Олега Геза на должность председателя правления с 31 июля 2020 года. Назначение состоялось в соответствии с решениями Наблюдательного совета компании", - говорится в сообщении.

Олег Гез присоединился к команде Укрнафты в 2016 году, сначала в должности директора департамента планирования и контроля эффективности, а с октября 2017 года - исполнительного вице-президента по сбыту, который также входит в правление компании. С 1 мая 2019 года временно исполнял обязанности председателя правления общества, отметили в пресс-службе.

Новый глава Укрнафты имеет более 15 лет опыта в нефтяной отрасли.

Фото преседатель правления Укрнафты Олег Гез :

"Он специализировался в основном на развитии бизнес-сегмента Downstream, переработке и реализации нефтепродуктов, операционной эффективности направления продаж, управлении и трансформации розничного бизнеса, управлении соглашениями слияния и поглощения в нефтегазовом секторе. До начала работы в "Укрнафте" господин Гез более 10 лет своей карьеры посвятил компании ТНК-ВР, где занимал руководящие должности по направлениям стратегического планирования, управления активами и продажами в В2В секторе. В 2015-2016 гг. также работал заместителем генерального директора по экономике компании VDS в Беларуси", - рассказали в Укрнафте.

Гез назвал основными задачами, которые необходимо решать в ближайшие 6-12 месяцев, прежде всего решение вопроса исторической налоговой задолженности, решение проблем в системе нефтяных аукционов, а также преодоление кризисных явлений - прежде всего, последствий карантина и падения мировых цен и спроса на нефть.

Кроме того, одним из приоритетов является стабилизация добычи и операционной деятельности компании.

Как сообщалось, общий долг Укрнафты достиг, по данным СМИ, 16,4 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция Укрнафты, группе компаний, связанных с бывшим акционером "ПриватБанка" Игорем Коломойским - около 42% акций.