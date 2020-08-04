Эпидемия коронавируса: нефть дешевеет на фоне роста числа заболеваний

Цены на "черное золото" снизились во вторник из-за опасений по поводу снижения спроса в связи с ростом заболеваний COVID-19. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,8% до 40,68 доллара за баррель, на Brent – на 0,86% до 43,77 доллара за баррель.

В ходе торгов в понедельник 3 августа котировки WTI выросли на 1,8%, а Brent – на 1,5% после выхода превзошедших прогнозы данных о деловой активности в Азии, Европе и США.

"Что касается спроса, то у нас были довольно обнадеживающие данные о мировом производстве... но есть еще довольно много свидетельств того, что восстановление спроса на нефть застопорилось на многих рынках с возвращением COVID-19", - сообщили в National Australia Bank.

Спрос на топливо снижается из-за ужесточения ограничений, призванных остановить распространение вируса, в таких городах, как Манила и Мельбурн. Также на торги повлияло то, что Норвегия прекратила движение круизных судов.

В то же время предложение нефти растёт, поскольку группа ОПЕК+ в августе увеличивает добычу на 1,5 млн баррелей в сутки. Американские производители также планируют возобновить приостановленное производство.

Ранее, директор Департамента коммуникаций Национального банка Украины Наталия Бондаренко завершила работу на этом посту. 3 августа она ушла по собственному желанию. Для замещения вакантной должности вскоре будет объявлен конкурс.