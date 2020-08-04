Директор департамента коммуникаций НБУ уволилась

Директор Департамента коммуникаций Национального банка Украины Наталия Бондаренко завершила работу на этом посту. 3 августа она ушла по собственному желанию. Для замещения вакантной должности вскоре будет объявлен конкурс.

"За более чем 5 лет работы в Национальном банке Наталия Бондаренко наладила коммуникации регулятора, опираясь на опыт ведущих центробанков мира и привнося свои знания и умения таким образом, что сегодня Национальный банк Украины пользуется репутацией одного из самых прозрачных центробанков мира и одним из самых открытых государственных институтов в Украине", - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко, чьи слова приводит пресс-служба регулятора.

Отмечается, что к ключевым достижениям НБУ в плоскости коммуникаций и повышения финансовой грамотности за время каденции Бондаренко относятся:

создание Стратегии коммуникаций НБУ и построение системы управления коммуникациями НБУ;

проведение международных тематических мероприятий;

разработка Стратегии финансовой грамотности (визия);

запуск нового веб-сайта НБУ;

повышение финансовой грамотности населения через интеграцию НБУ в систему международных мероприятий Global Money Week,

проведение региональных дней финграмотности "Экономический экспресс",

полноценное открытие Музея денег НБУ для широкой общественности и проведение других мероприятий для школьников и студенчества;

Бондаренко занимала должность директора Департамента коммуникаций Национального банка Украины с 2014 года.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила нового председателя НБУ. Им стал кандидат президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Шевченко.

1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

3 июля Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке Смолия.