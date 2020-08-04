Директор департамента коммуникаций НБУ уволилась

"За более чем 5 лет работы в Национальном банке Наталия Бондаренко наладила коммуникации регулятора, опираясь на опыт ведущих центробанков мира и привнося свои знания и умения таким образом, что сегодня Национальный банк Украины пользуется репутацией одного из самых прозрачных центробанков мира и одним из самых открытых государственных институтов в Украине", - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко, чьи слова приводит пресс-служба регулятора.
Отмечается, что к ключевым достижениям НБУ в плоскости коммуникаций и повышения финансовой грамотности за время каденции Бондаренко относятся:
Бондаренко занимала должность директора Департамента коммуникаций Национального банка Украины с 2014 года.
Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила нового председателя НБУ. Им стал кандидат президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Шевченко.
1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.
3 июля Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке Смолия.