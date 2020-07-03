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"Тяжелое, но необходимое решение": Смолия отправили в отставку

"Тяжелое, но необходимое решение": Смолия отправили в отставку
Обновлено 16:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

За документ в целом проголосовало 286 народных депутатов.

"Я принял тяжелое, но необходимое решение уйти в отставку, поскольку на протяжении длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью утверждения решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и Украине в более долгосрочной перспективе", – сказал с трибуны парламента Смолий.

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Как сообщалось ранее, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал заявление об отставке Президенту Владимиру Зеленскому.

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Все по теме:

Верховная Рада, НБУ, Яков Смолий.

Автор:

Телеграф
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