"Тяжелое, но необходимое решение": Смолия отправили в отставку

Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

За документ в целом проголосовало 286 народных депутатов.

"Я принял тяжелое, но необходимое решение уйти в отставку, поскольку на протяжении длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью утверждения решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и Украине в более долгосрочной перспективе", – сказал с трибуны парламента Смолий.

Как сообщалось ранее, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал заявление об отставке Президенту Владимиру Зеленскому.