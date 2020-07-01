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"Был под политическим давлением": Глава НБУ Смолий подал заявление об отставке

"Был под политическим давлением": Глава НБУ Смолий подал заявление об отставке
21:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об отставке Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Смолий написал у себя в Twitter.

"Я подал заявление об отставке Президенту. Это решение было принято в ответ на систематическое политическое давление, которое отрицало выполнение моих обязанностей управляющего. Пусть это будет предупреждением о попытках подорвать институциональную независимость центрального банка", - написал Смолий.

Об отставке главы написали и в самом НБУ.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - цитирует Смолия пресс-служба Нацбанка.

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Как сообщалось, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что сейчас "на НБУ происходит психологическое давление".

Как сообщалось ранее, послы "Большой семерки", комментируя проект постановления Верховной Рады о деятельности НБУ, отметили, что подрыв независимости Национального банка повлияет на украинцев, что повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского правительства.

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Все по теме:

НБУ, Украина, Нацбанк, Яков Смолий.

Автор:

Телеграф
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