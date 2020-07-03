"Хотят сорвать сотрудничество с МВФ": Смолий рассказал, кто давит на НБУ

Подавший в отставку глава НБУ объяснил свое заявление о политическом давлении. Так, по его словам, он имел ввиду рекомендованный комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также поступившее от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представление о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ. Об этом он рассказал во время встречи правления Национального банка с бизнесом.

"Таким образом народные депутаты хотят сорвать сотрудничество с МВФ - только утверждение этого закона было маяком нашей текущей программы ... а также хотят "помочь" в борьбе за ПриватБанк", – заявил Смолий.

Глава НБУ также указал на частую публичную критику со стороны Совета Нацбанка и в частности со стороны главы Совета Богдана Данилишина.

"Мы видим прямую политическую мотивированность позиций и решений некоторых отдельных членов Совета НБУ, в частности главы. Я напомню, что глава Совета неоднократно публично высказывал свои позиции относительно переговоров с бывшими собственниками ПриватБанка, де-факто о возврате им уже здорового банка, который государство докапитализировало", – добавил он.

Смолий напомнил о "безосновательном" отказе во внесении в повестку дня заседания Совета НБУ, прошедшего 30 июня, вопроса о продлении полномочий заместителя председателя правления НБУ Олега Чурия.

"При том давлении, в котором мы живем уже больше года ... когда на белое говорят черное, когда низкая инфляция – это "катастрофа для Украины"... невозможно дальше делать вещи, которые мы делаем. Это мой вызов для того, чтобы сохранить независимость центрального банка, сохранить ту институциональной способность, которую мы старались выдержать", – подытожил Смолий.

После отставки Смолия, согласно закону о Национальном Банке, обязанности главы правления регулятора будет исполнять его первый заместитель Екатерина Рожкова, при условии, что в этот день не будет назначен новый глава правления.

Как сообщалось ранее, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал заявление об отставке Президенту Владимиру Зеленскому.