Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Марченко прокомментировал отставку Смолия: "У нас все в порядке"
Марченко прокомментировал отставку Смолия: "У нас все в порядке"
Мэр Коломыи и его заместитель заболели коронавирусом
Мэр Коломыи и его заместитель заболели коронавирусом
Рома сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
Рома сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест
Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест

Арахамия: "Я был одним из участников так называемого политического давления на Смолия"

Арахамия: "Я был одним из участников так называемого политического давления на Смолия"
04:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Нардеп раскритиковал главу НБУ за то, что банки выдали бизнесу очень мало кредитов под низкие проценты.

Нардеп и глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия одним из минусов в работе главы правления Нацбанка Якова Смолия считает то, что во время коронакризиса украинские банки выдали бизнесу очень мало кредитов под низкие проценты. 

Об этом Арахамия заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я был, возможно, одним из участников так называемого политического давления на Якова Васильевича. Но если так это можно назвать. Это было большое совещание, где присутствовали все ключевые министры, главы комитетов у президента в Офисе. И, собственно говоря, там обсуждали повестку дня на следующую неделю, основные вопросы. Перед этим к нам приезжала целая группа предпринимателей, которые, в принципе, бастовали. Говорят: "Вы по телевизору нам рассказываете сказки, говорите о каких-то дешевых кредитах 5-7-9". Нацбанк рекордно низкую учетную ставку анонсирует 6%. Нормальные люди, бизнесмены понимают, что под 6% можно взять, добавить какие-то административные расходы плюс риски, например, 3-4%. Под 9, максимум под 10 наверняка можно получить", - сказал Арахамия.

Зато в банках предлагают гораздо более высокие кредитные ставки, а также предъявляют жесткие требования к заемщикам. 

"При этом они приходят в любые банки, в банках им говорят или 25-30, очень большие ставки, предъявляют совершенно необоснованные, по их мнению, требования к заемщикам, и доказывают, банки сами говорят: "Мы не можем, потому что Нацбанк создал такие критерии для оценки рисков, что нам выгоднее вам отказать в кредите, чем выдать кредит", - заявил нардеп.

Арахамия сказал, что к Смолию как к менеджеру относится "очень положительно".

"И действительно, когда низкая инфляция - это достижение и это хорошо. Просто, на мой взгляд, они не переключились ментально из-за того, что это все та же старая команда. В начале у них было задание зачистить банковский сектор, все стабилизировать, увеличить золотовалютные резервы. Это задание они выполнили. С потерями, без потерь, не важно - выполнили. Но теперь время переключить программу", - сказал Арахамия.

Сейчас мир входит в коронакризис.

"Для того, чтобы выживать в коронакризисе, центральные банки других стран ЕС делают какую-то контролируемую эмиссию для того, чтобы оживить каким-то образом разные индустрии. Это первое. Все они стимулируют кредитование коммерческими и государственными банками. Когда я спросил у Якова Васильевича, сколько за месяц по "5-7-9" выдали кредитов, он сказал с гордостью: "Мы вышли на большую мощность - 45 кредитов". Я сначала не понял, подумал это за час или за минуту. Спросил за сколько это времени, он сказал, что за месяц. И он в это верит, что это уже все, мы вышли на передовые темпы. А в стране бизнесов несколько миллионов", - подчеркнул нардеп. 

Напоминаем, все фракции Верховной Рады пришли к согласию, что претендент на должность главы НБУ должен пошагово и конкретно рассказать парламенту, каким образом будут запущены программы кредитования экономики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Яков Смолий, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться
02 Усик назвал свой самый сложный бой в карьере
03 Шкаф-купе в маленькую спальню - одно решение множества проблем
04 "Думаю, слова Меган очень огорчат королеву": появились новые детали в судебном разбирательстве Меган Маркл
05 Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Флорида бьет рекорды с начала пандемии: Более 10 тыс больных за день
Флорида бьет рекорды с начала пандемии: Более 10 тыс за день
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали сумму убытков для туризма
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали убытки для туризма
Президент провел консультации с руководством НБУ
Президент провел консультации с руководством НБУ
Рецепт дня: Вишнёвый коблер
Рецепт дня: Вишнёвый коблер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь