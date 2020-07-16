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Кирилл Шевченко - новый глава Нацбанка

Кирилл Шевченко - новый глава Нацбанка
11:36 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Народные депутаты Украины приняли постановление о назначении Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Верховная Рада назначила нового председателя НБУ. Им стал кандидат президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Шевченко.

За проголосовали 332 народных депутата из 397 присутствующих.

"Назначить Шевченко Кирилла Евгеньевича на должность главы Национального банка Украины", - сообщается в постановлении.

Таким образом Шевченко занял кресло Смолия, который решил покинуть пост правления Нацбанка.

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Напомним, накануне в Раде зарегистровали представление Зеленского о назначении Шевченко на должность главы Национального банка.

Как сообщалось, нардепы собрались на пленарное заседание. Сегодня рассматривают назначение Кирилла Шевченко на должность главы НБУ, а также варианты усовершенствования Избирательного кодекса. Кроме того, на повестке дня законопроект о внесении изменений "Госбюджет-2020" и т законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства.

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Все по теме:

Верховная Рада, НБУ, Нацбанк, Кирилл Шевченко.

Автор:

Телеграф
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