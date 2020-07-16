Верховная Рада собралась на заседание: онлайн-трансляция (Видео)

Народные депутаты рассматривают назначение Кирилла Шевченко на должность главы НБУ, а также варианты усовершенствования Избирательного кодекса.

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада Украины ІХ созыва собралась на пленарное заседание.

На повестке дня стоят различные кадровые вопросы, а также изменения в Избирательный кодекс Украины во втором чтении. Нардепы решат займет ли Кирилл Шевченко место Якова Смолия в Нацбанке.

Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады 16.07.2020:

Также на повестке дня законопроект о внесении изменений "Госбюджет-2020" относительно надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Во втором чтении также рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства.

Накануне в Раде было зарегистрировано представление Президента о назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка. Также в вчера вечером был зарегистрирован проект постановления о назначении Ольги Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета.