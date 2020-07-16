Кто такой Кирилл Шевченко: биография и интересные факты

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Кирилла Шевченко в качестве нового главы Национального банка Украины.

Глава украинского государства Владимир Зеленский назвал своего кандидата на пост главы НБУ и внес в парламент проект постановления о его назначении. Им стал Кирилл Шевченко.

Отмечается, что данный документ уже можно прочесть на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно заявлению нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, уже завтра, 17 июля, в 9:00 профильный коммитет Верховной Рады рассмотрит назначение Шевченко на должность Смолия.

Что мы знаем о Кирилле Шевченко?

Начиная с мая 2015 года он возглавляет "Укргазбанк".

Он родился 25 октября 1972 года. В 1994 году выучился в Харьковском государственном экономическом университете, получив квалификацию "экономиста".

Почти год, с августа 1994 года по март 1995 года он занимал разные посты в ЗАО "Украинский Кредитный Банк" и даже успел поработать ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела в "Авале".

В октябре 1995 года перешел работать банк "Финансы и кредит" и за 10 лет упорной работы получил кресло первого заместителя главы правления банка.

С декабря 2006 года по май 2009 года возглавлял правление Государственного ипотечного учреждения.

Кроме того, Шевченко в 2009 девять месяце работал советником главы украинского правительства.

В сентябре 2009 началась его история "дружбы" с "Укргазбанком". Он начал занимать кресло заместителя главы правления.

26 декабря 2019 экономиста назначили исполнительным обязанностей главы правления банка, а с 28 мая 2015 полноценным председателем правления "Укргазбанка".