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Курс валют на сегодня: евро резко упал, а доллар снова показал рост

Курс валют на сегодня: евро резко упал, а доллар снова показал рост
09:13 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На вторник, 4 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на вторник, 4 августа 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 6 копеек - до 27,7365 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,7365 грн за доллар против 27,6798 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,5169 грн за евро против 32,7812 грн за евро накануне.

Курсы валют на 4 августа:

  • USD — 27,7365 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,5169 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,3576 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,7525 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,3465 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,9729 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6592 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,1351 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,1533 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,96714 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Национальный банк Украины на понедельнике, 3 августа 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 1 копейку - до 27,6798 грн за доллар.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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