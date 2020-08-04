Курс валют на сегодня: евро резко упал, а доллар снова показал рост

На вторник, 4 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на вторник, 4 августа 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 6 копеек - до 27,7365 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,7365 грн за доллар против 27,6798 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,5169 грн за евро против 32,7812 грн за евро накануне.

Курсы валют на 4 августа:

USD — 27,7365 грн за 1 доллар;

EUR — 32,5169 грн за 1 евро;

PLN — 7,3576 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7525 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,3465 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9729 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6592 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,1351 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,1533 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,96714 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Национальный банк Украины на понедельнике, 3 августа 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 1 копейку - до 27,6798 грн за доллар.