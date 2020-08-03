Курс валют: в начале недели гривна немного укрепилась

На понедельник, 3 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на понедельнике, 3 августа 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 1 копейку - до 27,6798 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6798 грн за доллар против 27,6913 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 32,7812 грн за евро против 32,547 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 3 августа:

USD — 27,6798 грн за 1 доллар;

EUR — 32,7812 грн за 1 евро;

PLN — 7,444 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7387 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,3367 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9712 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6513 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,3989 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,4458 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9686 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Стоит напомнить, что в последние время в Украине существенно дорожает евро и доллар. На Банковой успокоили украинцев и призвали не скуповывать валюту.