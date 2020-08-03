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Курс валют: в начале недели гривна немного укрепилась

Курс валют: в начале недели гривна немного укрепилась
09:37 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На понедельник, 3 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на понедельнике, 3 августа 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 1 копейку - до 27,6798 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6798 грн за доллар против 27,6913 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 32,7812 грн за евро против 32,547 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 3 августа:

  • USD — 27,6798 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,7812 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,444 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,7387 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,3367 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,9712 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6513 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,3989 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,4458 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9686 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

 Стоит напомнить, что в последние время в Украине существенно дорожает евро и доллар. На Банковой успокоили украинцев и призвали не скуповывать валюту.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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