На Банковой рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары

Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко рассказал о нынешнем курсе валют и о том, стоит ли покупать доллары.

На данный момент у украинцев нет причин для покупки иностранной валюты.

Об этом рассказал советник главы украинского государства по вопросам экономики Олег Устенко в эфире канала "Украина 24".

По его словам, сейчас не стоит покупать американский доллар.

"Но не потому, что население создает спрос на валюту", - подчеркнул он. Оказывается причина совсем другая.

Устенко объяснил, что по состоянию на сегодня страна имеет 28,5 млрд золотовалютных резервов, вскоре они пополнятся 2,5 млрд долларов. Таким образом резервы будут находиться на уровне, который превышает 30 млрд долларов.

"Это исторический максимум, начиная с 2012 года", - рассказал советник Зеленского.

Напомним, на 26 июля Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США и евро на уровне 27,88 грн/долл и 32,23 грн/евро.