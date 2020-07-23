Коронакризис в Украине: Нацбанк ухудшил прогноз падения ВВП в текущем году

В сообщении на сайте НБУ говорилось, что был пресмотрен прогноз по снижению реального валового внутреннего продукта в текущем году, который обусловлен кризисом на фоне пандемии коронавируса, с с 5 до 6%.
Также было отмечено, что самый большой экономический спад наблюдался во втором квартале.
Украиская экономика начала восстановление во втором полугодии 2020 года.
Смягчение карантинных мер поспособствовало оживлению деловой активности.
Благодаря этому к работе вернулись большинство предприятий наиболее пострадавшего за время кризиса секторы услуг.
Также в НБУ добавили, что вуже в 2021 году украинская экономика возобновит рост на уровне 4%.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины на четверг, 23 июля 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 12 копеек - до 27,7798 грн за доллар против 27,6647 грн за доллар в среду.