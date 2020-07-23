Визит в Брюссель: Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии

Денис Шмыгаль совершил визит в Брюссель на котором провел встречу с исполнительным вице-президентом комиссии ЕС Франсом Тиммермансом. Об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер-министр рассказал, что "приземлился в сердце обьединенной Европы".

Также он отметил, что рад личнопознакомится с постоянным представителем Украины при ЕС Николаем Точицким и исполнительным вице-президентом Комиссии ЕС Франсом Тиммермансом.

Также Шмыгаль выложил в сеть фото, на которых видно, что на нем защитная маска с надписью на английском "Крым - это Украина".

Также сообщалось ,что Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля планирует визит в Украину.