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Министр иностранных дел Молдовы вскоре посетит Киев

Министр иностранных дел Молдовы вскоре посетит Киев
Обновлено 06:50 Сегодня Телеграф
Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля планирует визит в Украину.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь во время украинско-молдавских консультаций между замглавы МИД Украины Василия Боднара и государственного секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Думитру Соколана.

Во время разговора, стороны обсудили противодействие российской агрессии и взаимную поддержку в вопросе урегулирования конфликтов. 

Отдельное внимание было уделено вопросам региональной безопасности и координации усилий по урегулированию конфликта в Приднестровье и, в частности, осуществления контроля на границе и использования номерных знаков. Подтверждена необходимость выведения войск РФ из Приднестровья, а также проведения утилизации боеприпасов в с.Ковбасна под международным контролем.

Оппозиция Молдовы не смогла отправить правительство в отставку    

Боднар и Соколан также провели обсуждение практических шагов по реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. 

Кроме того, стороны договорились о дальнейшей взаимоподдержке в рамках международных и региональных организаций вроде ООН (Организация объединенных наций), ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), СЕ (Совет Европы), ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества), ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие - Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова).

Таран: Российская агрессия остается основной проблемой региональной безопасности

Соколан поблагодарил украинскую сторону за помощь в возвращении домой более 15 тысяч граждан Молдовы во время пандемии. В свою очередь Боднар выразил благодарность Молдове за гуманитарную помощь во время борьбы с последствиями наводнений в западных областях.

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Молдова, МИД, Василий Боднар, Олег Цуля.

Автор:

Телеграф
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