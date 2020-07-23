Министр иностранных дел Молдовы вскоре посетит Киев

Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля планирует визит в Украину.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь во время украинско-молдавских консультаций между замглавы МИД Украины Василия Боднара и государственного секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Думитру Соколана.

Во время разговора, стороны обсудили противодействие российской агрессии и взаимную поддержку в вопросе урегулирования конфликтов.

Отдельное внимание было уделено вопросам региональной безопасности и координации усилий по урегулированию конфликта в Приднестровье и, в частности, осуществления контроля на границе и использования номерных знаков. Подтверждена необходимость выведения войск РФ из Приднестровья, а также проведения утилизации боеприпасов в с.Ковбасна под международным контролем.

Боднар и Соколан также провели обсуждение практических шагов по реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, стороны договорились о дальнейшей взаимоподдержке в рамках международных и региональных организаций вроде ООН (Организация объединенных наций), ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), СЕ (Совет Европы), ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества), ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие - Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова).

Соколан поблагодарил украинскую сторону за помощь в возвращении домой более 15 тысяч граждан Молдовы во время пандемии. В свою очередь Боднар выразил благодарность Молдове за гуманитарную помощь во время борьбы с последствиями наводнений в западных областях.