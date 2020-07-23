Таран: Российская агрессия остается основной проблемой региональной безопасности

Дальнейшая милитаризация оккупированного Крыма со стороны РФ провоцирует рост напряжения в в Черном и Азовском морях.

Как сообщает "Крым.Реалии", С таким заявлением 22 июля выступил министр обороны Украины Андрей Таран во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ.

"Я хочу сделать четкий и решительный упор на одном пункте - агрессия России против Украины остается основной проблемой нашей национальной и региональной безопасности", - заявил Таран.

Глава Минобороны подчеркнул, что РФ продолжает создавать препятствия судоходству в регионе.

Представители государств-членов ОБСЕ еще раз подтвердили твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Также они высказали обеспокоенность по поводу проведения масштабных российских военных учений 17-21 июля этого года.

Как известно, военная агрессия РФ против Украины началась 20 февраля 2014 года, когда подразделения российских вооруженных сил провели операцию по захвату Крымского полуострова. После этого регулярные войска РФ и подконтрольные ей боевики оккупировали отдельные районы на востоке Украины.