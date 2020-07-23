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Таран: Российская агрессия остается основной проблемой региональной безопасности

Таран: Российская агрессия остается основной проблемой региональной безопасности
Обновлено 03:23 Сегодня Телеграф
Дальнейшая милитаризация оккупированного Крыма со стороны РФ провоцирует рост напряжения в в Черном и Азовском морях.

Как сообщает "Крым.Реалии", С таким заявлением 22 июля выступил министр обороны Украины Андрей Таран во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ. 

"Я хочу сделать четкий и решительный упор на одном пункте - агрессия России против Украины остается основной проблемой нашей национальной и региональной безопасности", - заявил Таран.

Глава Минобороны подчеркнул, что РФ продолжает создавать препятствия судоходству в регионе. 

Представители государств-членов ОБСЕ еще раз подтвердили твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Также они высказали обеспокоенность по поводу проведения масштабных российских военных учений 17-21 июля этого года.

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Как известно, военная агрессия РФ против Украины началась 20 февраля 2014 года, когда подразделения российских вооруженных сил провели операцию по захвату Крымского полуострова. После этого регулярные войска РФ и подконтрольные ей боевики оккупировали отдельные районы на востоке Украины.

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Все по теме:

ОБСЕ, Минобороны, Оккупированный Крым, Андрей Таран.

Автор:

Телеграф
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