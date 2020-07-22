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ООС: боевики обстреляли позиции защитников возле Пищевика, ранен украинский боец

ООС: боевики обстреляли позиции защитников возле Пищевика, ранен украинский боец
Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф Фото: Думская
Боевики РФ провели обстрелы позиций ООС возле Пищевика, ранив одного украинского военного. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-центр штаба ОСС.

В близи населенного пункта Пищевик противник вел обстрелы из автоматических станковых гранатометов. 

Во время обстрелов одит украинский военный получил осколочное ранение.

Раненого защитника быстро доставили в медучреждение и оказали необходимую помощь.

Сейчас его состояние здоровья - нормальное.

Таким образом, всего с начала суток 22 июля трое военнослужащих ВСУ получили ранения в результате вражеских обстрелов.

Ранее, в штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов за последние сутки, а именно: за последние сутки боевики на Донбассе 6 раз нарушали "режим тишины". Об этом сообщили в штабе ООС.

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Все по теме:

Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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