ООС: боевики обстреляли позиции защитников возле Пищевика, ранен украинский боец

В близи населенного пункта Пищевик противник вел обстрелы из автоматических станковых гранатометов.
Во время обстрелов одит украинский военный получил осколочное ранение.
Раненого защитника быстро доставили в медучреждение и оказали необходимую помощь.
Сейчас его состояние здоровья - нормальное.
Таким образом, всего с начала суток 22 июля трое военнослужащих ВСУ получили ранения в результате вражеских обстрелов.
Ранее, в штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов за последние сутки, а именно: за последние сутки боевики на Донбассе 6 раз нарушали "режим тишины". Об этом сообщили в штабе ООС.