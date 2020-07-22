Оппозиция Молдовы не смогла отправить правительство в отставку

Парламент Молдовы не смог отправить правительство Иона Кику в отставку. Депутатам не хватило пяти голосов. Передает молдавский канал TV8.

"Вотум недоверия против правительства Иона Кику не набрал необходимого числа голосов для отставки кабмина. За отставку правительства проголосовали 46 депутатов из необходимого 51 голоса депутатов", - отмечается в сообщении.

Голосование по вотуму недоверия правительству Кику было инициировано фракцией "ACUM Platforma DA și PAS" (блок из партий "Действие и солидарность" и "Платформа Достоинство и Правда", возглавляемый экс-премьером Майей Санду, - ред.). По мнению оппозиционных сил, правительство не может достойно ответить на вызовы с ситуацией в стране, пандемией COVID-19 и вызванным нею экономическим кризисом.

Против отставки правительства голосовали депутаты Партии социалистов и Демократической партии.

Напомним, 19 июля в Молдове прошли акции протестов с требованием отправить правительство и президента страны Игоря Додона в отставку. В акциях в основном принимали участие ветераны конфликта в Приднестровье.