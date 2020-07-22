Скачать
Среда, 22.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Захват заложников в Луцке: в сети появилось видео задержания террориста
Захват заложников в Луцке: в сети появилось видео задержания террориста
Президент Швейцарии встретилась со Шмыгалем: обсуждали совместные проекты
Президент Швейцарии встретилась со Шмыгалем: обсуждали совместные проекты
СМИ: Суркис планирует пригласить иностранца на пост тренера Динамо
СМИ: Суркис планирует пригласить иностранца на пост тренера Динамо
СМИ: "Довод" Кристофера Нолана все же попадет в мировой прокат в 2020 году
СМИ: "Довод" Кристофера Нолана все же попадет в мировой прокат в 2020 году

Оппозиция Молдовы не смогла отправить правительство в отставку

Оппозиция Молдовы не смогла отправить правительство в отставку
Обновлено 04:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Парламент Молдовы не смог отправить правительство Иона Кику в отставку. Депутатам не хватило пяти голосов. Передает молдавский канал TV8.

"Вотум недоверия против правительства Иона Кику не набрал необходимого числа голосов для отставки кабмина. За отставку правительства проголосовали 46 депутатов из необходимого 51 голоса депутатов", - отмечается в сообщении.  

Голосование по вотуму недоверия правительству Кику было инициировано фракцией "ACUM Platforma DA și PAS" (блок из партий "Действие и солидарность" и "Платформа Достоинство и Правда", возглавляемый экс-премьером Майей Санду, - ред.). По мнению оппозиционных сил, правительство не может достойно ответить на вызовы с ситуацией в стране, пандемией COVID-19 и вызванным нею экономическим кризисом. 

 Против отставки правительства голосовали депутаты Партии социалистов и Демократической партии.

Напомним, 19 июля в Молдове прошли акции протестов с требованием отправить правительство и президента страны Игоря Додона в отставку. В акциях в основном принимали участие ветераны конфликта в Приднестровье. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, ПСРМ, ACUM, Ион Кику.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: "Луцкий террорист" поставил ультиматум и дал полчаса на выполнение его требований
02 Путин должен быть отстранен: в Хабаровске люди вышли на протест
03 Места для терорризма в Украине нет: Зеленский поприветствовал освобождение заложников
04 "Луцкий террорист" позволил передать заложникам воду
05 СБУ: "Луцкий тероррист" отпустил заложников и сдался правоохранителям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В &quot;Борисполе&quot; теперь можно предъявить паспорт через приложение &quot;Дія&quot;
В "Борисполе" теперь можно предъявить паспорт через приложение "Дія"
Зеленский о переговорах с мужчиной, взявшим заложников в Луцке: Мы говорили где-то 7-10 минут
Зеленский о переговорах с мужчиной, взявшим заложников в Луцке: Мы говорили где-то 7-10 минут
В РФ на выборах будут голосовать три дня - приняли закон
В РФ на выборах будут голосовать три дня - приняли закон
Рецепт дня: Мороженое &quot;Cникерс&quot;
Рецепт дня: Мороженое "Cникерс"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь