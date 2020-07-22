Оппозиция Молдовы не смогла отправить правительство в отставку

"Вотум недоверия против правительства Иона Кику не набрал необходимого числа голосов для отставки кабмина. За отставку правительства проголосовали 46 депутатов из необходимого 51 голоса депутатов", - отмечается в сообщении.
Голосование по вотуму недоверия правительству Кику было инициировано фракцией "ACUM Platforma DA și PAS" (блок из партий "Действие и солидарность" и "Платформа Достоинство и Правда", возглавляемый экс-премьером Майей Санду, - ред.). По мнению оппозиционных сил, правительство не может достойно ответить на вызовы с ситуацией в стране, пандемией COVID-19 и вызванным нею экономическим кризисом.
Против отставки правительства голосовали депутаты Партии социалистов и Демократической партии.
Напомним, 19 июля в Молдове прошли акции протестов с требованием отправить правительство и президента страны Игоря Додона в отставку. В акциях в основном принимали участие ветераны конфликта в Приднестровье.