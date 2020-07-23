Запрет гей-пропаганды в Украине: в "Слуге народа" объяснили резонансный законопроект

Соавтор законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма в Украине, нардеп "Слуги народа" Георгий Мазурашу, в эфире телеканала "Украина 24" объяснил суть документа.

По словам нардепа, в законопроекте предусмотрена новая статья в Кодексе об административных правонарушениях, в которой будут прописаны штрафы за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации.

"На три части разделена ответственность, которую мы с коллегами предлагаем. Это случай, когда мы отреагировали на просьбы людей о защите традиционных семейных ценностей", - отметил Мазурашу.

Так за "пропаганду" законопроект предусматривает штраф в 1000 необлагаемых налогом минимумов (17 тысяч гривень). За "публичную пропаганду" - 5 тысяч необлагаемых минимумов (85 тысяч гривень). Также нардеп рассказал о третьем пункте, в котором идет речь о "пропаганде служебным или должностным лицом".

Говоря о критериях определения гей-пропаганды, Мазурашу сказал: "Если двое мужчин идут за руку – это не пропаганда, но если они при этом будут весело кричать, что это лучший способ и все должны присоединиться к ним – тогда, возможно, пропаганда. Идет речь, конечно, о гей-парадах. По моему убеждению, они не должны проводиться в нашей стране. Это не потому, что я против людей, имеющих нетрадиционную ориентацию. Философия закона не направлена против них, а именно против пропаганды".

Нардеп также выразил убеждение, что в нем "речь не идет о нарушении чьих-либо прав".

Отметим, что правозащитный ЛГБТ-центр "Наш мир" раскритиковал инициативу Мазурашу, заявив, что те "ясно продемонстрировали свою поддержку российской политики и с готовностью встали под знамена движения за "традиционные ценности", возглавляемого Россией".

"Излишне говорить, что гипотетическое принятие подобного закона в Украине сразу поставит крест на евроинтеграции и сделает наше государство изгоем в современном свободном мире. К счастью, шансы его принятия абсолютно нулевые, но руководству "Слуги народа" стоило бы обратить внимание на законодательные инициативы их депутатов, которые грубо противоречат декларируемым принципам этой партии и политическому курсу нашего государства", — говорится в заявлении организации.