Скандал в черкасской мэрии: помощница одного из депутатов вступила в ЛГБТ-брак

В Facebook-аккаунте помощницы депутата черкасской мэрии Юрия Тремкина появилась скандальная запись. "Подруга" Анжелы Котовой призналась в отношениях с ней.

Помощница одного из соратников мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Юрия Тремкина призналась в нетрадиционной ориентации. Анжела Котова вступила в брак с женщиной.

Об этом сообщила ее "избранница" на своей странице в Facebook.

Анна Первая отметила Котову в событии "Брак", в котором ясно дала понять о своих "чувствах" к женщине. Позже эта информация была удалена, но нам удалось сделать скрин.

Сами девушки пока никак не комментируют эту ситуацию. Вполне возможно, что это просто глупая шутка.

Напомним, это не первый скандальный случай в мэрии Черкасс. Городской мэр Анатолий Бондаренко вступил в жесткую схватку с главой украинского государства, касательно снятия карантинных ограничений в городе.