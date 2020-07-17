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"Спасибо всем, кто переживал": "убитый" заместитель мэра Черкасс вышел на связь

"Спасибо всем, кто переживал": "убитый" заместитель мэра Черкасс вышел на связь
Обновлено 00:32 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Заместитель мэра Черкасс Юрий Ботнарь вышел на связь после инсценировки убийства.

"Друзья, я жив и здоров. Прошу прощения у родных и близких. Спасибо всем, кто переживал", - написал он на своей странице в Facebook. 

"Все подробности будут раскрыты на брифинге в понедельник, 20 июля, в 13 часов в Черкасском горсовете", - добавил Ботнарь

16 июля мэр города Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя. По словам мэра Черкасс, тот "отошел от авто на какую-то встречу", после чего телефон Ботнаря отключился. 

Позже ГБР сообщило об инсценировке убийства с целью задержания заказчика.  Согласно данным следствия, заказчиком выступил депутат городского совета. Причиной называют распределение сфер флияния. 

В отношении задержанного депутата возбуждено уголовной дело по статье о подготовке умышленного убийства,  решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержании под стражей. Если вина депутата будет доказана, ему грозит от 10 до 15 лет тюремного срока.

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Черкассы, ГБР, Юрий Ботнар.

Автор:

Телеграф
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