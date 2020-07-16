В Черкассах таинственно исчез заместитель мэра города

В Черкасском городском совете произошел неприятный инцидент. Анатолий Бондаренко рассказал об исчезновении своего заместителя.

Заместитель городского головы Черкасс Юрий Ботнарь бесследно исчез.

Об этом рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Ботнаря не видели с вечера среды, 15 июля.

Жена и отец исчезнувшего рассказали, что вчера вечером, примерно в 19:30, неподалеку горсовета политик отошел на встречу. После этого его телефон выключился и Ботнарь перестал выходить на связь.

Бондаренко добавил, что заявление в полицию в связи с исчезновением его зама уже было подано.

"Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении моего заместителя, сообщить мне или полицию", - в конце написал мэр города.