В Черкассах таинственно исчез заместитель мэра города

Заместитель городского головы Черкасс Юрий Ботнарь бесследно исчез.
Об этом рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что Ботнаря не видели с вечера среды, 15 июля.
Жена и отец исчезнувшего рассказали, что вчера вечером, примерно в 19:30, неподалеку горсовета политик отошел на встречу. После этого его телефон выключился и Ботнарь перестал выходить на связь.
Бондаренко добавил, что заявление в полицию в связи с исчезновением его зама уже было подано.
"Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении моего заместителя, сообщить мне или полицию", - в конце написал мэр города.