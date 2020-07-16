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Криминальные Черкассы: полиция имитировала смерть заместителя мэра, чтобы предотвратить его заказное убийство

Криминальные Черкассы: полиция имитировала смерть заместителя мэра, чтобы предотвратить его заказное убийство
19:55 Сегодня Телеграф Фото: ГБР
Следователи Государственного бюро расследований совместно с Департаментом контрразведки СБУ по процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс.

В Черкассах силовики имитировала смерть заместителя мэра Черкасс, чтобы предотвратить его заказное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы города Черкасс.

В Черкассах предотвратилизаказное убийство заместителя мэра Черкасс

В Черкассах предотвратилизаказное убийство заместителя мэра Черкасс

Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

"В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что заместитель городского головы Черкасс Юрий Ботнарь бесследно исчез. Об этом также заявил и мэр Черкасс Юрий Ботнарь, который на своей странице в Фейсбук сообщил об исчезновении заместителя. 

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Убийство, Черкассы, ГБР.

Автор:

Телеграф
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