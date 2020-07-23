Пятый день подряд в Украине дорожает валюта: сколько сегодня стоят евро и доллар

На четверг, 23 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на четверг, 23 июля 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 12 копеек - до 27,7798 грн за доллар против 27,6647 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,7798 грн за доллар против 27,6647 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 32,1898 грн за евро против 31,6719 грн за евро накануне.

Курсы валют на 23 июля:

USD — 27,7798 грн за 1 доллар;

EUR — 32,1898 грн за 1 евро;

PLN — 7,2714 грн за 1 польский злотый;

RUB —3,9226 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,6375 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 4,0561 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,6352 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 35,3526 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 29,8483 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9714 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, национальный банк Украины на среду, 22 июля, ослабил официальный курс гривни на шесть копеек - до 27,6647 гривни за доллар против 27,6011 гривни за доллар во вторник.