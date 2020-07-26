Курс валют: почем можно купить доллар и евро

На сегодня, 26 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США и евро.

На 26 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/долл.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,2366 грн. Со вчерашнего дня он не изменился.

Курсы валют на 26 июля:

USD — 27.8779 грн за 1 доллар;

EUR — 32,2366 грн за 1 евро;

PLN — 7,3051 грн за 1 польский злотый;

RUB —3,9059 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,6844 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 4,0705 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,6425 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 35,4035 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,0473 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,979 грн за 1 китайский юань

По сравнению с 25 июля курс всех указанных валют не изменился.

Напомним, в НБУ сообщают, что резкое повышение заработных плат может повлиять на макроэкономические показатели и инфляцию в целом.

Дмитрий Сологуб подчеркнул, что на данный момент без повышения зарплат инфляция будет держатся в текущем диапазоне.