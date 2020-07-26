Курс валют: почем можно купить доллар и евро

На 26 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/долл.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,2366 грн. Со вчерашнего дня он не изменился.
Курсы валют на 26 июля:
USD — 27.8779 грн за 1 доллар;
EUR — 32,2366 грн за 1 евро;
PLN — 7,3051 грн за 1 польский злотый;
RUB —3,9059 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,6844 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 4,0705 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,6425 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 35,4035 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 30,0473 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,979 грн за 1 китайский юань
По сравнению с 25 июля курс всех указанных валют не изменился.
Напомним, в НБУ сообщают, что резкое повышение заработных плат может повлиять на макроэкономические показатели и инфляцию в целом.
Дмитрий Сологуб подчеркнул, что на данный момент без повышения зарплат инфляция будет держатся в текущем диапазоне.