Как повлияет повышение минимальной зарплаты на инфляцию в Украине: в НБУ поделились прогнозом

В НБУ сообщают, что резкое повышение заработных плат может повлиять на макроэкономические показатели и инфляцию в целом. Об этом рассказал зампредседателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.

Во время проведения брифинга Сологуб отметил, что если будет довольно существенное повышение минимальной заработной платы, то это повлияет и на безработицу и на инфляцию, а также на макроэкономические показатели и показатели бюджета.

Он подчеркнул, что на данный момент без повышения зарплат инфляция будет держатся в текущем диапазоне.

Ранее сообщалось, что в Украине минимальную зарплату планировалось повысить с сентября до 5 000 гривень, а с 1 января 2021 года - до 6 000 гривень и с 1 июля 2021 - до 6 500 гривень.

Как сообщалось, в НБУ был пересмотрен прогноз падения реального ВВП в текущем году с 5 до 6% в Украине. Об этом сообщили на сайте Нацбанка.