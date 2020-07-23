Шмыгаль: Украина подписала кредитное соглашение с ЕС на €1,2 млрд

Премьер-министр Украины заявлил, что Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.
Он рассказал, что сегодня в рамках рабочего визита в Брюссель вместе в Сергеем Марченко был подписан Меморандум и Кредитное соглашение с ЕС.
На своей странице в Фейсбуке Денис Шмыгаль рассказал о подписании договора и подлагодарил европейских партнеров за поддержку Украины:
Также сообщалось, что Евросоюз в мае принял решение о предоставлении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в связи с эпидемией коронавируса.
Ранее Денис Шмыгаль совершил визит в Брюссель на котором провел встречу с исполнительным вице-президентом комиссии ЕС Франсом Тиммермансом. Об этом он написал в Фейсбуке.
Также сообщалось ,что Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля планирует визит в Украину.