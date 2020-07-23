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Шмыгаль: Украина подписала кредитное соглашение с ЕС на €1,2 млрд

Шмыгаль: Украина подписала кредитное соглашение с ЕС на €1,2 млрд
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Сегодня Украиной был подписан меморандум и кредитное соглашение с ЕС о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом заявил Денис Шмыгаль в Телеграм.

Премьер-министр Украины заявлил, что Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Он рассказал, что сегодня в рамках рабочего визита в Брюссель вместе в Сергеем Марченко был подписан Меморандум и Кредитное соглашение с ЕС.

На своей странице в Фейсбуке Денис Шмыгаль рассказал о подписании договора и подлагодарил европейских партнеров за поддержку Украины:

Также сообщалось, что Евросоюз в мае принял решение о предоставлении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее Денис Шмыгаль совершил визит в Брюссель на котором провел встречу с исполнительным вице-президентом комиссии ЕС Франсом Тиммермансом. Об этом он написал в Фейсбуке.

Также сообщалось ,что Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля планирует визит в Украину.

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Все по теме:

Украина, ЕС, Евросоюз, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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