Шмыгаль: Украина подписала кредитное соглашение с ЕС на €1,2 млрд

Сегодня Украиной был подписан меморандум и кредитное соглашение с ЕС о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом заявил Денис Шмыгаль в Телеграм.

Премьер-министр Украины заявлил, что Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Он рассказал, что сегодня в рамках рабочего визита в Брюссель вместе в Сергеем Марченко был подписан Меморандум и Кредитное соглашение с ЕС.

На своей странице в Фейсбуке Денис Шмыгаль рассказал о подписании договора и подлагодарил европейских партнеров за поддержку Украины:

Также сообщалось, что Евросоюз в мае принял решение о предоставлении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее Денис Шмыгаль совершил визит в Брюссель на котором провел встречу с исполнительным вице-президентом комиссии ЕС Франсом Тиммермансом. Об этом он написал в Фейсбуке.

Также сообщалось ,что Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля планирует визит в Украину.