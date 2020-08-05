Нацбанк: Кредитный портфель банков уменьшился из-за эпидемии

Снижение спроса на кредиты из-за пандемии коронавируса привело к уменьшению кредитного портфеля банков. Об этом сообщили в августовском "Обзрении банковского сектора" Нацбанка.

Портфель чистых кредитов бизнеса (то есть портфель без учета резервов) сократился за II квартал на 6,3% в гривнях и на 3,6% в долларовом эквиваленте. Портфель чистых кредитов населению уменьшился за этот период на 5%, впервые с начала 2017 года.

Ключевым фактором такого сокращения было формирование банками резервов и уменьшение спроса на кредиты вследствие ухудшения потребительских настроений. В частности, во втором квартале сократились займы на бытовую технику и автокредиты.

Также в апреле-июне 2020 года сокращалась доля неработающих кредитов, в том числе в государственных банках, в результате списаний. Уровень покрытия неработающих кредитов резервами вырос за квартал на 1,2 процентного пункта, до 96,8%, обновив исторический максимум.

При этом в НБУ считают, что рано делать выводы относительно общего влияния пандемии и карантинных мероприятий на качество кредитного портфеля, поскольку до сих пор существует неопределенность с темпами восстановления отдельных секторов экономики и продолжительностью кредитных каникул.

За I полугодие 2020 года платежеспособные банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 1 июля 2020 года из 75 платежеспособных банков в Украине 59 банков были прибыльными и получили 26,3 млрд грн чистой прибыли, 16 банков получили за этот период 2,5 млрд грн убытков.