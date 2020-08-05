Правительство изменило условия работы энергорынка

Энергоатому разрешили продавать по фиксированным ценам 50% произведенной электроэнергии вместо 90%.

Кабинет министров Украины внес изменения в положение о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, обязав госкомпанию "Энергоатом" продавать около 50% своей электроэнергии и госкомпанию "Укргидроэнерго" продавать 30% своей электроэнергии для нужд населения по цене 1 копейка за киловатт.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, данное решение позволит "Энергоатому" продавать больше своей электроэнергии на рынке для промышленных потребителей, что улучшит финансовое положение госкомпании, а отечественный бизнес получит более дешевую электроэнергию.

В то же время, конечная цена электроэнергии для бытовых потребителей не изменится.

"Будет увеличен отпуск электроэнергии, которую госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" смогут продавать по двухсторонним договорам и на других сегментах рынка. Это улучшит финансовое положение этих госкомпаний, это поставит на понятный уровень отношения на энергетическом рынке", - сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что благодаря данному решению "Энергоатом" сможет более 40% своей электроэнергии продавать на рыночных условиях для промышленных потребителей, тогда как до принятия данного постановления госкомпания могла продавать в рынок только 10%.

"Как было раньше. "Энергоатом" продавал сначала 5%, потом только 10% произведенной электроэнергии на рыночных условиях. Теперь "Энергоатом" продолжит поставлять дешевую электроэнергию для украинских семей. То есть 50% электроэнергии "Энергоатома" будет поставляться для нужд населения по цене 1 копейка за киловатт, чтобы максимально снизить конечную цену поставки электроэнергии. При этом "Энергоатом" получит возможность реализовывать более 40% своей электроэнергии на рыночных условиях", - добавил премьер.