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В Украине за семь месяцев дефицит госбюджета составил 47,4 млрд

В Украине за семь месяцев дефицит госбюджета составил 47,4 млрд
16:57 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
В июле текущего года доходы общего фонда госбюджета перевыполнены на 11,6%, дефицит госбюджета за семь месяцев составил 47,4 млрд гривень. Об этом сообщают в Минфине.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в июле в общий фонд госбюджета поступило 58 млрд грн, роспись выполнена на 111,6%. Возмещение НДС составило 9,1 млрд гривень.

При этом по платежам, взимание которых контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 29,6 млрд грн, роспись перевыполнена на 23,1% или плюс 5,6 млрд гривень.

Основными платежами, за счет которых произошло перевыполнение, стали: 

  • НДС (+4,3 млрд грн), в том числе за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении налога из бюджета, акцизный налог с произведенной в Украине продукции (+1,2 млрд грн),
  • НДФЛ и военный сбор (+0,2 млрд грн),
  • рентная плата за пользование недрами (+0,2 млрд грн).

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составляли 25,6 млрд грн, или 100,4% от месячной росписи, отметили в министерстве.

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По итогам января-июля 2020 года роспись доходов по общему фонду государственного бюджета была выполнена на уровне 94,0%, в то время исполнение за январь-апрель этого года было на уровне 86,1%.

По оперативным данным Госказначейства, за январь-июль 2020 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 564,3 млрд грн, или 88% от росписи отчетного периода. При этом социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений.

За январь-июль 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,4 млрд грн. В том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 54,8 млрд грн, что меньше, чем предусматривалось бюджетной росписью на январь - июль (100,8 млрд грн).

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Украина, Госбюджет, Минфин.

Автор:

Телеграф
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