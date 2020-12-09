Годовщина встречи Зеленского и Путина: что изменилось за это время и станет ли Донбасс вторым Приднестровьем

Ровно год назад, 9 декабря 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский в Париже впервые встретился с лидером РФ Владимиром Путиным. Команда новой украинской власти возлагала большие надежды на этот саммит, Зеленский был уверен, что у него получиться сдвинуть переговоры по Донбассу с мертвой точки. Что же сейчас? Об этом "Телеграфу" рассказал глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш.

- Сергей, в последнее время переговорная ситуация в ТКГ напоминает танец на одном месте. Выдвигаются разного рода планы, обсуждаются те или иные условия, но подвижек фактически нет. Следует ли говорить о том, что дело идет к «заморозке» конфликта?

- Нужно определиться с термином - что такое «заморозка». Потому что стороны понимают его по-разному.

В российском варианте это – сохранить конфликт управляемым ею инструментом против Украины. Россия заинтересована в том, чтобы это был не стреляющий конфликт или стреляющий лишь тогда, когда ей выгодно. В таком виде он теряет свою остроту на международной арене. А внутри Украины создается фактор возможности говорить о каком-то диалоге с «той стороной». Фактически – это перевод конфликта в Приднестровский вариант. Он никуда не денется и будет полностью управляем со стороны РФ.

– А что такое «заморозка» с позиции Киева?

– Думаю, тут правильнее говорить не о «заморозке», а о заинтересованности Украины в нынешних условиях в сохранении статуса-кво. Он не позволяет говорить о снятии санкций с РФ. При этом Украина не теряет инициативы, конфликт не будет полностью управляемым Россией. Если даже будут меньше стрелять (а я не верю, что могут совершенно прекратить обстрелы до полного разрешения конфликта), мы постоянно должны говорить об ответственности России за этот конфликт, за гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях.

Для Москвы – это неудобный вариант, потому она всячески противится ему. Из переговоров не выходит, но всячески тормозит любые подвижки.

- Если говорить о гуманитарной составляющей - действительно ли в ОРДЛО катастрофическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом?

- Даже официальная статистика демонстрирует, что коэффициент смертности от ковида там - 9,1, почти в два раза больше среднемирового. Для сравнения - в Украине данный коэффициент составляет меньше 6.

С оккупированных территорий поступает много сообщений, что люди умирают. Огромное количество людей госпитализируют с диагнозом пневмония. Хоть все понимают, что это - ковид.

Ситуация усугубляется тем, что закрыт выезд в Украину, где можно купить лекарства, получить более качественную медицинскую помощь. Но оккупированных территорий сложная ситуация и с врачебной помощью, и с медикаментами. Но для оккупационных властей политические интересы преобладают над гуманитарными. Открытие пунктов пропуска делают предметом торгов с Украиной. К тому же - провоцируют массовый выезд рабочих кадров в Россию.

- Поменялось ли поведение российское делегации в ТКГ в последнее время?

- Я не вижу изменений. Какое было наглое поведение, такое и осталось…

- 9 декабря – годовщина встречи глава государств нормандского формата. С чем подошли этой дате, кроме состоявшегося еще в прошлом году обмена пленными и относительного прекращения огня?

- Украина выполнила практически все обязательства, которые могла. В одностороннем порядке. Открыли новые КПВВ, несмотря на карантин. Дали согласие на разминирование по 19 участкам, на разведение сил и средств на четырех новых участках. Были готовы имплементировать формулу Штайнмайера в закон об особом статусе. Четыре раза передавали списки на обмен по формуле «всех на всех».

К сожалению, почти все процессы блокируются российской стороной. И теперь РФ нужно отвечать перед остальными представителями «четверки», почему она это делает.

Можно констатировать, что поведение России спровоцировало консолидацию позиций Германии, Франции и Украины. Это вызывает резкое раздражение Кремля, чего он не скрывает в публичных заявлениях. Геополитическая конъюнктура сейчас может оцениваться как позитивная для Украины. Есть повод говорить об усилении санкций против России.

Автор: Андрей Питонов