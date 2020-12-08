Скачать
Вторник, 08.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Елизавета Ястремская стала "Мисс Украина Вселенная 2020": биография и пикантные фото красотки
Елизавета Ястремская стала "Мисс Украина Вселенная 2020": биография и пикантные фото красотки
Минобороны удивило предложением Юрию Бутусову "занять одну из министерских позиций"
Минобороны удивило предложением Юрию Бутусову "занять одну из министерских позиций"
У Путина есть два «бункера»? Как Кремль пытается скрыть местонахождение президента
У Путина есть два «бункера»? Как Кремль пытается скрыть местонахождение президента
Зеленский может уйти, Путин не доживет до 2022-го, а на Крым будет претендовать еще одна страна, - Влад Росс
Зеленский может уйти, Путин не доживет до 2022-го, а на Крым будет претендовать еще одна страна, - Влад Росс

Пашинян - ключевая фигура военных планов Путина на Южном Кавказе, уверен военный эксперт

Пашинян - ключевая фигура военных планов Путина на Южном Кавказе, уверен военный эксперт
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф Никол Пашинян (фото - trend.az)

Оппозиция дала премьер-министру Армении Николу Пашиняну (обвиняют в проигрыше Азербайджану ситуации с Нагорным Карабахом) время до полудня 8 декабря, чтобы добровольно уйти с должности. Он не ушел. На улицы Еревана сегодня вышли протестующие. Кто и почему выиграет от ухода Пашиняна? Как это может отразиться на ситуации на Южном Кавказе, на действиях России в регионе? Своим мнением с «Телеграфом» поделился военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

«Пашинян – ключевая фигура в борьбе между РФ и условным коллективным Западом касательно влияния в Армении и присутствия на Южном Кавказе. Первый этап для Путина был – сохранить военное присутствие. Он этого добился. Даже расширил. Его миротворцы - в Нагорном Карабахе, – отмечает Олег Жданов. – Второй этап – убрать Пашиняна, привести пророссийские силы к власти в самой Армении».

"Не было нужного поклонения": генерал объяснил, за что Путин невзлюбил Пашиняна

Эксперт напоминает, что изначально, после сообщения о мировом соглашении между Арменией и Азербайджаном, была попытка свергнуть Пашиняна на волне протестов. Но сходу этого не удалось.

«Теперь пошли другим путем. Начинают выдвигать ультиматумы, чтобы он ушел. Но, судя по тому, как он реагирует на это, уходить Пашинян не собирается, – говорит Олег Жданов. – И разгоняет тему, что «то была не наша земля, почему наши сыны должны были умирать за нее?». Думаю, какое-то время будут качели. Пока одна из сторон не добьется своего – либо Пашинян сохранит власть, либо уйдет. Если сохранит, это будет хуже для РФ. Ей будет сложнее наращивать военное присутствие, расширять ту же 102-ю военную базу в Гюмри. Если же Пашиняна «уйдут», то РФ расширит свое военное присутствие на Южном Кавказе максимально. Еще и будет иметь лояльное руководство, которое начнет проводить идеологию дружбы с РФ. Получим крепнущий российский анклав на Южном Кавказе. А это чревато усилением противостояния Турции и России».

Ранее генерал рассказал «Телеграфу», что миротворцы Путина несут смерть, хаос и разруху.

Автор: Андрей Питонов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Карабах, Никол Пашинян, Олег Жданов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
02 Умер Александр Гордон: самые известные работы режиссера
03 Мне стыдно, что я одной крови с тобой: младшая сестра репера Сереги рассказала об издевательствах брата
04 Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями
05 Как выглядела резиденция Зеленского на Бирючем острове до того, как ее затопило (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
История с избиением школьника учительницей на Львовщине получила продолжение
История с избиением школьника учительницей на Львовщине получила продолжение
Журналист раскрыл коварный план Путина по Крыму и Карабаху
Журналист раскрыл коварный план Путина по Крыму и Карабаху
Отставки Пашиняна хотят жители более 200 населенных пунктов: появилась карта
Отставки Пашиняна хотят жители более 200 населенных пунктов: появилась карта
Шизофрения и мысли о суициде: врачи предупредили о последствиях коронавируса
Шизофрения и мысли о суициде: врачи предупредили о последствиях коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь