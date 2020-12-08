Пашинян - ключевая фигура военных планов Путина на Южном Кавказе, уверен военный эксперт

Оппозиция дала премьер-министру Армении Николу Пашиняну (обвиняют в проигрыше Азербайджану ситуации с Нагорным Карабахом) время до полудня 8 декабря, чтобы добровольно уйти с должности. Он не ушел. На улицы Еревана сегодня вышли протестующие. Кто и почему выиграет от ухода Пашиняна? Как это может отразиться на ситуации на Южном Кавказе, на действиях России в регионе? Своим мнением с «Телеграфом» поделился военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

«Пашинян – ключевая фигура в борьбе между РФ и условным коллективным Западом касательно влияния в Армении и присутствия на Южном Кавказе. Первый этап для Путина был – сохранить военное присутствие. Он этого добился. Даже расширил. Его миротворцы - в Нагорном Карабахе, – отмечает Олег Жданов. – Второй этап – убрать Пашиняна, привести пророссийские силы к власти в самой Армении».

Эксперт напоминает, что изначально, после сообщения о мировом соглашении между Арменией и Азербайджаном, была попытка свергнуть Пашиняна на волне протестов. Но сходу этого не удалось.

«Теперь пошли другим путем. Начинают выдвигать ультиматумы, чтобы он ушел. Но, судя по тому, как он реагирует на это, уходить Пашинян не собирается, – говорит Олег Жданов. – И разгоняет тему, что «то была не наша земля, почему наши сыны должны были умирать за нее?». Думаю, какое-то время будут качели. Пока одна из сторон не добьется своего – либо Пашинян сохранит власть, либо уйдет. Если сохранит, это будет хуже для РФ. Ей будет сложнее наращивать военное присутствие, расширять ту же 102-ю военную базу в Гюмри. Если же Пашиняна «уйдут», то РФ расширит свое военное присутствие на Южном Кавказе максимально. Еще и будет иметь лояльное руководство, которое начнет проводить идеологию дружбы с РФ. Получим крепнущий российский анклав на Южном Кавказе. А это чревато усилением противостояния Турции и России».

Ранее генерал рассказал «Телеграфу», что миротворцы Путина несут смерть, хаос и разруху.

Автор: Андрей Питонов