"Не было нужного поклонения": генерал объяснил, за что Путин невзлюбил Пашиняна

Премьер Армении Никол Пашинян недостаточно преклонялся перед президентом России Владимиром Путиным, за что тот и невзлюбил его.

Об этом генерал-лейтенант в отставке, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал в интервью "Телеграфу".

По его словам, Пашинян больше склонялся к западным странам, а не к России, и убрал из своего окружения ряд ставленников Кремля, - некоторых просто отстранили, других же арестовали.

"И вообще - не так встречал Путина, не так говорил, не было нужного поклонения", - подчеркивает Романенко.

Он считает, что Пашиняна в скором времени все же отправят в отставку, а ему на смену придет более лояльный к России политик.

Как известно, в Армении уже много дней идут протесты за отставку премьера, на фоне которых Пашинян изменил свою позицию и после нападения даже звонил Путину.

Больше о ситуации в Карабахе читайте в интервью Романенко "Телеграфа": России всегда мало! Опыт Армении и Беларуси показал новую опасность для Украины, - генерал.