Перекрыли несколько улиц: в столице Армении люди вышли на протест против Пашиняна (видео)

В четверг вечером, 3 декабря в столице Армении Ереване люди вышли на протест против политики премьер-министра Никола Пашиняна.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.
Согласно предварительным данным, таким образом оппозиция выступает против премьера Никола Пашиняна.
На данный момент перекрыты несколько улиц, а люди сидят прямо на земле.
Полиция вместе с силовиками проводит задержания учасников акций.
По словам протестующих, в некоторых ситуациях полицейские отказываются выполнять приказы руководства.
Кадры с места проведения акции:
Стоит напомнить, что еще 29 ноября президент Армении Армен Саркисян высказался за отставку правительства страны на фоне поражения в войне за Карабах.
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