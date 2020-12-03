Перекрыли несколько улиц: в столице Армении люди вышли на протест против Пашиняна (видео)

В четверг вечером, 3 декабря в столице Армении Ереване люди вышли на протест против политики премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

Согласно предварительным данным, таким образом оппозиция выступает против премьера Никола Пашиняна.

На данный момент перекрыты несколько улиц, а люди сидят прямо на земле.

Полиция вместе с силовиками проводит задержания учасников акций.

По словам протестующих, в некоторых ситуациях полицейские отказываются выполнять приказы руководства.

Кадры с места проведения акции:

Стоит напомнить, что еще 29 ноября президент Армении Армен Саркисян высказался за отставку правительства страны на фоне поражения в войне за Карабах.

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