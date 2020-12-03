В Азербайджане рассказали, сколько военных потеряли в войне за Нагорный Карабах

В ходе войны за Нагорный Карабах погибло много военнослужащих с обеих сторон. Минобороны стран обнародовали количество потерь.

Так, в Азербайджане погибло 2783 военнослужащих. Среди них ведутся работы по идентификации 103 военнослужащих с помощью анализа ДНК. Более 100 - числятся пропавшими без вести. В это же время в медицинских учреждениях продолжается лечение 1245 военнослужащих.

"Подробная информация об именах погибших военнослужащих, их дате рождения, воинском звании и пройденном боевом пути будет дополнительно представлена общественности страны. Комиссия, состоящая из сотрудников соответствующих государственных структур, работает в этом направлении", - сообщают в Минобороны Азербайджана.

Армения также опубликовала число в 2718 убитых — но не назвала цифру пропавших без вести, то есть армянские цифры далеко не окончательные. В виду оставления многих позиций, армянские потери пропавшими без вести должны после идентификации увеличить число погибших.

Стоит отметить, что ранее власти Армении опубликовали предварительный список из 121 общин (городов и сел) на территории Карабаха, переходящего под контроль Азербайджана.