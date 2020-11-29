Президент Армении сделал заявление о дальнейшей судьбе Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян высказался за отставку правительства страны на фоне поражения в войне за Карабах.

Об этом он сказал во время встречи с армянской общиной в Москве, пишет DW.

По словам Саркисяна, это единственное решение для правительства страны, в которой "произошла такая трагедия".

"Нельзя оценивать кризис лишь количеством присутствующих на площади людей. Это не только кризис государства, но и нации - правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный", - сказал Саркисян.

Президент Армении видит выход из кризиса в проведении внеочередных выборов и создании временного правительства национального согласия.

Как сообщалось ранее, активная фаза войны за Нагорный Карабах завершилась в ночь на 10 ноября подписанием соглашения о прекращении боевых действий.

После этого в Армении вспыхнул политический кризис, а в правительстве состоялся ряд отставок.

Премьер-министр Никол Пашинян же заявил, что в отставку уходить не собирается.