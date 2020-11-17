Команда соратников Пашиняна основательно поредела после ввода "миротворцев" в Карабах

После капитуляции в войне за Карабах и введения в регион российских "миротворцев", ряд армянских высокопоставленных чиновников ушли в отставку.

Так 16 ноября стало известно о том, что премьер Армении Никол Пашинян уволил главу Министерства иностранных дел Зограба Мнацаканяна.

Теперь же в отставку ушел министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства, пишет Спутник-Армения.

Помимо него об отставке объявил и советник председателя парламента Ашот Гулян.

"Выразив А.Мирзояну (спикер парламента Армении, - ред.) благодарность за доверие, я указал, что считаю свою дальнейшую работу в этой должности нецелесообразной. Она могла и должна была быть более эффективной, особенно в дни войны", - написал он у себя в Facebook.

Как сообщалось ранее, Турецкий парламент поддержал идею об отправке миротворцев в Карабах.

Также сообщалось, что Ильхам Алиев заявил, что все армяне, проживающие на территории Карабаха являются гражданами Азербайджана.