Команда соратников Пашиняна основательно поредела после ввода "миротворцев" в Карабах

После капитуляции в войне за Карабах и введения в регион российских "миротворцев", ряд армянских высокопоставленных чиновников ушли в отставку.
Так 16 ноября стало известно о том, что премьер Армении Никол Пашинян уволил главу Министерства иностранных дел Зограба Мнацаканяна.
Теперь же в отставку ушел министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства, пишет Спутник-Армения.
Помимо него об отставке объявил и советник председателя парламента Ашот Гулян.
"Выразив А.Мирзояну (спикер парламента Армении, - ред.) благодарность за доверие, я указал, что считаю свою дальнейшую работу в этой должности нецелесообразной. Она могла и должна была быть более эффективной, особенно в дни войны", - написал он у себя в Facebook.
Как сообщалось ранее, Турецкий парламент поддержал идею об отправке миротворцев в Карабах.
Также сообщалось, что Ильхам Алиев заявил, что все армяне, проживающие на территории Карабаха являются гражданами Азербайджана.